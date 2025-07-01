Более полусотни мигрантов, работавших в Башкирии, выдворят из России

Управление по вопросам миграции МВД Башкирии подвело итоги первого этапа операции «Нелегал-2025». Правоохранители выявил 637 нарушений миграционного законодательства, включая 210 случаев нарушения правил пребывания иностранцев и 63 факта незаконной трудовой деятельности.
По данным МВД, нарушителей в общей сложности оштрафовали на 4,7 миллиона рублей. 52 иностранцев выдворят за пределы России, 51 из них отправят в Центр временного содержания. Возбуждено 176 уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет.
Особое внимание уделялось проверкам предприятий. В Караидельском районе на производстве древесного угля выявили шесть нелегальных трудовых мигрантов. На них составили административные протоколы, проводится дополнительная проверка на предмет организации незаконной миграции.
В МВД напомнили, что фиктивная регистрация иностранных граждан уголовно наказуемо. Ведомство призывает граждан сообщать о фактах нарушения миграционного законодательства.
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