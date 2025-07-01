В Ростове заведут дело из-за невыплаченных компенсаций за аварийное жилье

В Ростове-на-Дону заведут уголовное дело из-за невыплаты компенсаций жильцам аварийного дома на улице Максима Горького. Такое поручение поступило от председателя СК России Александра Бастрыкина.
— Также донские следователи должны отчитаться об уже проделанной работе во время процессуальной проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — прокомментировали в информационном центре СК.
Пристальное внимание ситуация привлекла после жалобы жильцов многоквартирного дома. Ростовчане рассказали, что часть помещений в доме 1917 года признали аварийными в 2004 году, но полностью всему зданию тот же аварийный статус присвоили только в 2018 году.
При этом, по словам ростовчан, собственников муниципальных квартир уже переселили, а владельцы других жилых помещений продолжают жить в опасных для жизни условиях. Также, несмотря на прошедшую оценку жилплощади, людям все еще не перечислили компенсации.
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