В Ростове заведут дело из-за невыплаченных компенсаций за аварийное жилье

Пристальное внимание ситуация привлекла после жалобы жильцов многоквартирного дома. Ростовчане рассказали, что часть помещений в доме 1917 года признали аварийными в 2004 году, но полностью всему зданию тот же аварийный статус присвоили только в 2018 году.