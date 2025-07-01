В Самаре на празднике Дня семьи и верности дадут урок по рукопашному бою

В Самаре пройдет празднование Дня семьи и верности. Там, помимо всего прочего, будут учить рукопашному бою.
Программу праздника опубликовала Самарская митрополия. Среди безобидных семейных увлечений — игры в мяч, настольных игр, чая из самовара и хороводов, есть и неоднозначная активность — русский рукопашный бой. Это заметили самарцы в местных соцсетях.
Мероприятие пройдет 8 июля в Приходе храма св. равноап. Кирилла и Мефодия.
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