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В Самаре на празднике Дня семьи и верности дадут урок по рукопашному бою

В Самаре пройдет празднование Дня семьи и верности.

В Самаре пройдет празднование Дня семьи и верности. Там, помимо всего прочего, будут учить рукопашному бою.

Программу праздника опубликовала Самарская митрополия. Среди безобидных семейных увлечений — игры в мяч, настольных игр, чая из самовара и хороводов, есть и неоднозначная активность — русский рукопашный бой. Это заметили самарцы в местных соцсетях.

Мероприятие пройдет 8 июля в Приходе храма св. равноап. Кирилла и Мефодия.

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