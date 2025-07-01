Капремонт омских школ потребовал корректировки проектов: Сергей Шелест рассказал об обновлении соцобъектов

Капитальный ремонт школ в рамках президентской программы «Молодежь и дети» остается на особом контроле у губернатора Виталия Хоценко и партии «Единая Россия». Администрация Омска также ежедневно отслеживает ход работ. О промежуточных результатах восстановления образовательных учреждений рассказал 1 июля мэр Сергей Шелест.
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.
«Сегодня побывал на двух объектах, вошедших в программу: школах № 71 и № 79 в Ленинском округе. Оба здания старше шестидесяти лет. За прошедшие десятилетия в них ни разу не проводилось значимых ремонтных работ. В ходе монтажа оба объекта преподнесли строителям “сюрпризы”, — делится градоначальник в своем телеграм-канале.
В школе № 71 износ конструкций оказался значительнее ожидаемого, поэтому потребуется внести изменения в проектно-сметную документацию. В школе № 79 пришлось утеплить фасад, а также укрепить простенки и плиты перекрытий. Сергей Шелест отметил, что дополнительные работы несколько удлиняют ремонтный процесс.
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.
«Я уже говорил и еще раз подчеркну: для нас главное не получить нарядные школы, а вернуть в эксплуатацию безопасные и надежные здания. Подрядчики свою ответственность понимают. Думаю, на выходе мы получим неплохой результат, и наши школьники спокойно сядут за свои парты», — подчеркнул мэр.
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.
Сергей Шелест добавил, что в настоящий момент продолжается закупка новой мебели и оборудования для школ, участвующих в президентской программе.
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.