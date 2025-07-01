Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На полтора месяца в Уфе ограничат движение по улице Сельской Богородской

В Уфе до 15 августа перекроют улицу Сельская Богородская.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе частично ограничат движение транспорта на улице Сельской Богородской в связи с дорожным ремонтом. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

До 15 августа на участке от улицы Маршала Жукова до Фурманова будет закрыта одна полоса во время подготовительных работ, а при укладке асфальта перекроют половину проезжей части.

Параллельно с 1 по 15 июля изменятся маршруты троллейбусов № 9, 10 и 15, не имеющих автономного хода:

— № 9: ул. Кольцевая — Машиностроителей — Первомайская — Ульяновых — конечная станция «ТЭЦ-1» — Ульяновых — Первомайская — Машиностроителей — Кольцевая — Вологодская — Орджоникидзе — Первомайская — Ульяновых — конечная станция «ТЭЦ-1»;

— № 10: ул. Кольцевая — Ульяновых — конечная станция «ТЭЦ-1» — Ульяновых — Кольцевая — Вологодская — Орджоникидзе — Кольцевая — Ульяновых — конечная станция «ТЭЦ-1»;

— № 15: ул. Кольцевая — Ульяновых — Первомайская — Конституции — Комарова — Космонавтов — Первомайская — Ульяновых — Кольцевая -Вологодская — Орджоникидзе — Машиностроителей — Кольцевая.

Троллейбусы с автономным ходом продолжат работать по обычным маршрутам.

Власти города просят горожан учитывать грядущие ограничения при планировании поездок.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.