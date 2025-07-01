На полтора месяца в Уфе ограничат движение по улице Сельской Богородской

В Уфе частично ограничат движение транспорта на улице Сельской Богородской в связи с дорожным ремонтом. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
До 15 августа на участке от улицы Маршала Жукова до Фурманова будет закрыта одна полоса во время подготовительных работ, а при укладке асфальта перекроют половину проезжей части.
Параллельно с 1 по 15 июля изменятся маршруты троллейбусов № 9, 10 и 15, не имеющих автономного хода:
— № 9: ул. Кольцевая — Машиностроителей — Первомайская — Ульяновых — конечная станция «ТЭЦ-1» — Ульяновых — Первомайская — Машиностроителей — Кольцевая — Вологодская — Орджоникидзе — Первомайская — Ульяновых — конечная станция «ТЭЦ-1»;
— № 10: ул. Кольцевая — Ульяновых — конечная станция «ТЭЦ-1» — Ульяновых — Кольцевая — Вологодская — Орджоникидзе — Кольцевая — Ульяновых — конечная станция «ТЭЦ-1»;
— № 15: ул. Кольцевая — Ульяновых — Первомайская — Конституции — Комарова — Космонавтов — Первомайская — Ульяновых — Кольцевая -Вологодская — Орджоникидзе — Машиностроителей — Кольцевая.
Троллейбусы с автономным ходом продолжат работать по обычным маршрутам.
Власти города просят горожан учитывать грядущие ограничения при планировании поездок.
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