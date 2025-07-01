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Продажу алкоголя ограничат в Красноглинском районе из-за песенного праздника

Для обеспечения безопасности и спокойствия жителей Красноглинского района Самары введен временный запрет на реализацию горячительных напитков в связи с проведением музыкального события фестиваля авторской песни.

Для обеспечения безопасности и спокойствия жителей Красноглинского района Самары введен временный запрет на реализацию горячительных напитков в связи с проведением музыкального события фестиваля авторской песни. Согласно распоряжению правительства региона, ограничение вступило в силу с 3 по 6 июля и действует строго с восьми утра до одиннадцати вечера.

Документ запрещает торговлю алкоголем в определенных зонах населенных пунктов района, включая поселок Прибрежный и некоторые улицы села Пискалинский Взвоз и села Задельное. Ограничения коснутся жилых районов на следующих улицах:

Поселок Прибрежный:

— Звёздная (домов 1−17).

— Ветровой (домов 1−32).

— Труда (домов 1−22).

— Юности (домов 1−9).

— Никонова (домов 1−5).

— Овчарова (домов 1−7).

— Знаменосная (домов 3−5).

— Береговая (домов 2−20).

Село Винтай:

— Гагарина (домов 1−18).

— Лесная (домов 2−10).

— Западная (домов 1−13).

— Учебная (домов 1−41).

— Озёрная (домов 1−34).

— Советская (домов 1−19).

— Восточная (домов 1−15).

Село Пискалинский Взвоз:

— Озёрная (домов 1−38).

— Учебная (домов 1−40).

Село Задельное:

— Учебная (домов 1−57).

— Северная (домов 1−75).

— Набережная (домов 1−34).

— Восточная (домов 1−24).

Стоит отметить, что установленный запрет не касается торговых точек общепита, где разрешено подавать алкогольные напитки в рамках обслуживания клиентов. Документ подписан первым заместителем губернатора, председателем правительства Самарской области Михаилом Смирновым.

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