Продажу алкоголя ограничат в Красноглинском районе из-за песенного праздника

Для обеспечения безопасности и спокойствия жителей Красноглинского района Самары введен временный запрет на реализацию горячительных напитков в связи с проведением музыкального события фестиваля авторской песни. Согласно распоряжению правительства региона, ограничение вступило в силу с 3 по 6 июля и действует строго с восьми утра до одиннадцати вечера.
Документ запрещает торговлю алкоголем в определенных зонах населенных пунктов района, включая поселок Прибрежный и некоторые улицы села Пискалинский Взвоз и села Задельное. Ограничения коснутся жилых районов на следующих улицах:
Поселок Прибрежный:
— Звёздная (домов 1−17).
— Ветровой (домов 1−32).
— Труда (домов 1−22).
— Юности (домов 1−9).
— Никонова (домов 1−5).
— Овчарова (домов 1−7).
— Знаменосная (домов 3−5).
— Береговая (домов 2−20).
Село Винтай:
— Гагарина (домов 1−18).
— Лесная (домов 2−10).
— Западная (домов 1−13).
— Учебная (домов 1−41).
— Озёрная (домов 1−34).
— Советская (домов 1−19).
— Восточная (домов 1−15).
Село Пискалинский Взвоз:
— Озёрная (домов 1−38).
— Учебная (домов 1−40).
Село Задельное:
— Учебная (домов 1−57).
— Северная (домов 1−75).
— Набережная (домов 1−34).
— Восточная (домов 1−24).
Стоит отметить, что установленный запрет не касается торговых точек общепита, где разрешено подавать алкогольные напитки в рамках обслуживания клиентов. Документ подписан первым заместителем губернатора, председателем правительства Самарской области Михаилом Смирновым.
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