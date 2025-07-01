Тарифы изменились: что делать, если вам начислили завышенную плату за услуги ЖКХ

если человеку пришла завышенная сумма за ЖКУ, в первую очередь он должен разобраться и понять — за какую именно услугу. После этого нужно обратиться к поставщику услуги. Например, жилищные услуги всегда оказывает управляющая компания (УК), поэтому обращаться нужно туда и просить предоставить разъяснения. Если человека они не устроят или он посчитает их необоснованными, то можно требовать перерасчет и отстаивать свою правоту в суде;если завышена стоимость за коммунальные услуги — нужно также обращаться к поставщику, с которым заключен договор. Если заключен прямой договор между собственником жилого помещения и ресурсоснабжающими организациями, то нужно написать туда заявление. Если завышена плата за тепловую энергию, то обращайтесь в теплосеть, за воду — в водоканал. А если эти услуги оказывает управляющая организация, то нужно обращаться в УК.