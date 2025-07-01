Экологи назвали районы Волгограда с самым грязным воздухом

Лидером по количеству жалоб стал Красноармейский район — 344 случая, что составляет более половины от общего числа обращений в город. На втором месте — Тракторозаводский район (81 жалоба), на третьем — Дзержинский (76). Остальные районы города отстают по этому показателю, но тоже вошли в список.