Экологи назвали районы Волгограда с самым грязным воздухом

Жители Волгоградской области в 2024 году направили 713 жалоб на экологические нарушения. Большинство из них — 659, поступило из областного центра. Об этом сообщил региональный комитет природных ресурсов и экологии.
Свыше 80% обращений касались качества воздуха. Также горожане сообщали о нелегальном складировании и сжигании мусора (около 3%), а еще — о сбросах сточных вод и вырубке зеленых насаждений.
Лидером по количеству жалоб стал Красноармейский район — 344 случая, что составляет более половины от общего числа обращений в город. На втором месте — Тракторозаводский район (81 жалоба), на третьем — Дзержинский (76). Остальные районы города отстают по этому показателю, но тоже вошли в список.
Эксперты связывают высокий уровень жалоб с плотной застройкой и наличием большого количества промышленных предприятий в этих районах.
Для выявления источников загрязнения специальная оперативная группа выезжала на места происшествий 109 раз. Было проведено 2 211 лабораторных анализов проб воздуха.