Воронежские врачи помогли 40-летней женщине стать мамой в 12-й раз

В 2021 году врачам удалось спасти женщину и ее ребенка, когда она попала в больницу с опасностью кровотечения. Хирурги экстренно провели кесарево сечение, и на свет появился мальчик. Женщина восстановилась и вскоре вернулась домой с новорожденным. В конце 2024 года она снова стала мамой еще одного мальчика.