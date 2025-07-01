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Воронежские врачи помогли 40-летней женщине стать мамой в 12-й раз

Ранее медики предотвратили трагедию и спасли от смерти маму и ее малыша.

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Источник: Комсомольская правда

Специалисты перинатального центра воронежской областной больницы № 1 оказали помощь при родах 40-летней горожанке, которая была беременна 12 ребенком. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения региона 1 июля.

В 2021 году врачам удалось спасти женщину и ее ребенка, когда она попала в больницу с опасностью кровотечения. Хирурги экстренно провели кесарево сечение, и на свет появился мальчик. Женщина восстановилась и вскоре вернулась домой с новорожденным. В конце 2024 года она снова стала мамой еще одного мальчика.

Двенадцатые роды прошли в ВОКБ № 1 без осложнений. В настоящее время женщина находится в стационаре, а дома ее ждут восемь дочерей и три сына.