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564 тонны подсолнечника оказались заражены амброзией в Ростовской области

Склад с зараженным подсолнечником обнаружили в Зерноградском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 564 тонны подсолнечника оказались заражены амброзией полыннолистной. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Крупную партию смешанного с сорняком товара обнаружили на складе юрлица в Зерноградском районе.

— Юридическому лицу объявят предостережение. Собственник направил подсолнечник на переработку для лишения жизнеспособности амброзии, — добавили в Россельхознадзоре.

Напомним, амброзия вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, она живуча и устойчива к засухе. Продукцию (пшеницу, подсолнечник, кукурузу и других культурах) с семенами амброзии запрещают вывозить за пределы региона и страны.

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