564 тонны подсолнечника оказались заражены амброзией в Ростовской области

Напомним, амброзия вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, она живуча и устойчива к засухе. Продукцию (пшеницу, подсолнечник, кукурузу и других культурах) с семенами амброзии запрещают вывозить за пределы региона и страны.