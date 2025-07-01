564 тонны подсолнечника оказались заражены амброзией в Ростовской области

В Ростовской области 564 тонны подсолнечника оказались заражены амброзией полыннолистной. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.
Крупную партию смешанного с сорняком товара обнаружили на складе юрлица в Зерноградском районе.
— Юридическому лицу объявят предостережение. Собственник направил подсолнечник на переработку для лишения жизнеспособности амброзии, — добавили в Россельхознадзоре.
Напомним, амброзия вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, она живуча и устойчива к засухе. Продукцию (пшеницу, подсолнечник, кукурузу и других культурах) с семенами амброзии запрещают вывозить за пределы региона и страны.
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