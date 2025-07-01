Что значит быть маргиналом и почему это не всегда плохо

Потому что, если присмотреться, каждый из нас хотя бы раз в жизни был маргиналом. Хоть немного. Хоть на время. В подростковом возрасте, после развода, при переезде, на новой работе, в другой стране или просто — в себе. И именно в эти моменты особенно важно, чтобы кто-то не пытался «перепрошить», а просто сказал: «Ты — есть, и этого достаточно».