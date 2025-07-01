Мэрия: «Чистоте» не хватает рабочих, чтобы вовремя косить траву в Калининграде

«Прошу обратить внимание на уже вопиющую ситуацию с травой во дворах, которую до сих пор никто не косит. А это, на минуточку, рассадник клещей, в котором играют наши дети!» — рассказал «Клопс» горожанин, прислав фотографии дворов на Соммера, Университетской и Ленинском проспекте.