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Мэрия: «Чистоте» не хватает рабочих, чтобы вовремя косить траву в Калининграде

Заросшие участки обещают привести в порядок к середине июля.

Источник: Клопс.ru

«Чистоте» не хватает рабочих, чтобы вовремя косить траву в городе. Об этом администрация сообщила на странице во «ВКонтакте» губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

«Прошу обратить внимание на уже вопиющую ситуацию с травой во дворах, которую до сих пор никто не косит. А это, на минуточку, рассадник клещей, в котором играют наши дети!» — рассказал «Клопс» горожанин, прислав фотографии дворов на Соммера, Университетской и Ленинском проспекте.

На аналогичные жалобы в комментариях под постом власти ответили обещанием решить проблему в течение одной-двух недель: «Из-за значительного объёма территорий, требующих ухода, и нехватки рабочих случаются задержки в проведении покоса на отдельных участках. Мы приносим извинения за временные неудобства».

С 1 сентября у россиян планируют отбирать участки, которые за год на более 50% заросли сорняками выше одного метра.