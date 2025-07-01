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В восьми районах Крыма из-за засухи ввели режим ЧС

ЧС регионального характера объявлена в связи с гибелью сельхозкультур вследствие засухи.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 84% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

В восьми районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за засухи, которая привела к гибели сельскохозяйственных культур. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о чрезвычайной ситуации регионального характера, вызванной гибелью сельскохозяйственных культур из-за почвенной засухи.

Зонами природной чрезвычайной ситуации объявлены Джанкойский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский Красногвардейский, Красноперекопский, Симферопольский и Черноморский районы.

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