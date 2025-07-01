В восьми районах Крыма из-за засухи ввели режим ЧС

В восьми районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за засухи, которая привела к гибели сельскохозяйственных культур. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о чрезвычайной ситуации регионального характера, вызванной гибелью сельскохозяйственных культур из-за почвенной засухи.
Зонами природной чрезвычайной ситуации объявлены Джанкойский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский Красногвардейский, Красноперекопский, Симферопольский и Черноморский районы.