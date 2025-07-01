«Похолодает на 10 — 12 градусов». Синоптики предупредили о жаре +35 градусов перед резким похолоданием в Беларуси в июле 2025

Тем временем в Белгидромете сказали, что 2 июля белорусскую погоду будет формировать, в основном, область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, только утром и днем в некоторых районах на востоке страны вероятны кратковременные дожди. Ветер будет северо-западного направления, в восточных регионах ветер может быть сильным и порывистым. В ночные часы температуры будут опускаться до +10 — +16 градусов, в некоторых районах будет чуть холоднее — около +8 — +9 градусов. Зато днем максимальные температуры составят от +21 градуса по востоку до +30 в западной части страны.