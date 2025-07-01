«Похолодает на 10 — 12 градусов». Синоптики предупредили о жаре +35 градусов перед резким похолоданием в Беларуси в июле 2025

Синоптики сказали, что в ближайшие дни в Беларуси ожидается экстремальная жара, а после — резкое похолодание, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в Беларуси 2 и 3 июля установится жаркая погода. Например, на среду ECMWF обещает белорусам в среднем +23 — +25 градусов, а в западных районах — до +28 — +31 градуса.
Еще жарче будет погода в Беларуси на День Независимости 3 июля. Так, в четверг средние дневные температуры по стране будут в районе +26 — +29 градусов, а по западу страны воздух прогреется до жарких +32 — +35.
Однако, увы, долго жара в Беларуси не задержится. Уже к ночи 3 июля вероятно прохождение холодного фронта, из-за которого резко похолодает — сразу на 10 — 12 градусов. При этом дождей этот холодный фронт принести не должен.
— Фронт будет проходить на фоне высокого давления, поэтому ни гроз, ни ливней на нем особо не ожидается, — прокомментировали в телеграм-канале.
Тем временем в Белгидромете сказали, что 2 июля белорусскую погоду будет формировать, в основном, область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, только утром и днем в некоторых районах на востоке страны вероятны кратковременные дожди. Ветер будет северо-западного направления, в восточных регионах ветер может быть сильным и порывистым. В ночные часы температуры будут опускаться до +10 — +16 градусов, в некоторых районах будет чуть холоднее — около +8 — +9 градусов. Зато днем максимальные температуры составят от +21 градуса по востоку до +30 в западной части страны.
И уже синоптики раскрыли прогноз погоды в июле 2025 в Беларуси: «Жара до +34, норма осадков и никаких холодных провалов».
Тем временем Нацбанк предупредил, что в Беларуси стало больше поддельных купюр 50 долларов.