Свыше тысячи студентов Самарского медколледжа имени Н. Ляпиной получили дипломы

Торжественное вручение документов об окончании учебного заведения состоялось в стенах Самарского медколледжа имени Нины Ляпиной и его структурных подразделений.
Выпускниками нынешнего, 2025 года, стали более 2230 квалифицированных медиков. Значительная доля дипломантов подготовлена на базе именного образовательного учреждения.
Среди новоиспечённых специалистов выделяются такие специальности, как медицинская сестра/младший брат 600 человек, фельдшер 103 специалиста, фармацевт 311 экспертов, зубной техник 76 представителей, акушерка 45 сотрудниц, лаборант-техник 23 профессионала.
Заведующая учебным учреждением Надежда Ярочкина заявила, что 293 студента успешно закончили учёбу с высокими оценками, а пятнадцать одарённых учащихся удостоятся награды от Губернатора Самарской области медали «За выдающиеся достижения в освоении профессионального образования».
Однако праздник касался не только учеников. Преподаватели-медики, внесшие значительный вклад в подготовку специалистов и становление современной медицины, также получили заслуженные благодарности и почётные знаки отличия от губернатора Самарской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.