Два омских предпринимателя не доплатили налогов на 38 млн рублей

Следком завершил расследование уголовного дела против директора и фактического руководителя омского ООО. Им вменили уклонение от уплаты 38 млн рублей налогов через фиктивные документы за 2018−2020 годы. Об этом в ведомстве рассказали 1 июля.
По версии следствия, предприниматели намеренно искажали в декларациях данные о взаимоотношениях с контрагентами, чтобы уменьшить НДС и налог на прибыль. В ходе разбирательств на имущество компании наложили арест на 36 млн рублей. Обвиняемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
«Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения», — уточнили в СК.
Ранее «КП Омск» сообщила, что полицейским пришлось устроить погоню за пьяным водителем иномарки.