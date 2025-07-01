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Два омских предпринимателя не доплатили налогов на 38 млн рублей

Начальников фирмы обвинили в финансовых махинациях.

Источник: Комсомольская правда

Следком завершил расследование уголовного дела против директора и фактического руководителя омского ООО. Им вменили уклонение от уплаты 38 млн рублей налогов через фиктивные документы за 2018−2020 годы. Об этом в ведомстве рассказали 1 июля.

По версии следствия, предприниматели намеренно искажали в декларациях данные о взаимоотношениях с контрагентами, чтобы уменьшить НДС и налог на прибыль. В ходе разбирательств на имущество компании наложили арест на 36 млн рублей. Обвиняемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения», — уточнили в СК.

Ранее «КП Омск» сообщила, что полицейским пришлось устроить погоню за пьяным водителем иномарки.