Два омских предпринимателя не доплатили налогов на 38 млн рублей

По версии следствия, предприниматели намеренно искажали в декларациях данные о взаимоотношениях с контрагентами, чтобы уменьшить НДС и налог на прибыль. В ходе разбирательств на имущество компании наложили арест на 36 млн рублей. Обвиняемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.