В Самаре 3 июля пройдет экскурсия по историческим рыночным площадям города

Экскурсия расскажет об истории торговли в городе за последние 200 лет, познакомит с купеческими лавками и советскими прилавками, а также кулинарными традициями Самары. Гиды расскажут о «кисловщиках» — местных торговцах, и дадут советы, где купить самарские пирожки и узнать цены на вишону.