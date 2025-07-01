В Самаре 3 июля пройдет экскурсия по историческим рыночным площадям города

3 июля в 18:30 Музей имени Алабина проведет пешеходную экскурсию «Рыночная экономика» (6+) по старейшим рынкам Самары. Участники пройдут от Троицкого рынка до пересечения улиц Ленинградская и Куйбышева.
Экскурсия расскажет об истории торговли в городе за последние 200 лет, познакомит с купеческими лавками и советскими прилавками, а также кулинарными традициями Самары. Гиды расскажут о «кисловщиках» — местных торговцах, и дадут советы, где купить самарские пирожки и узнать цены на вишону.
Каждому участнику выдается радиогид для комфортного прослушивания. Гид — Елена Мысова. Место встречи: Троицкий рынок (угол ул. Галактионовской).
А ранее мы писали, что кинотеатр «Филин» приглашает на бесплатные показы на набережной с 2 по 6 июля.
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