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В Самаре 3 июля пройдет экскурсия по историческим рыночным площадям города

3 июля в 18:30 Музей имени Алабина проведет пешеходную экскурсию «Рыночная экономика» (6+) по старейшим рынкам Самары.

3 июля в 18:30 Музей имени Алабина проведет пешеходную экскурсию «Рыночная экономика» (6+) по старейшим рынкам Самары. Участники пройдут от Троицкого рынка до пересечения улиц Ленинградская и Куйбышева.

Экскурсия расскажет об истории торговли в городе за последние 200 лет, познакомит с купеческими лавками и советскими прилавками, а также кулинарными традициями Самары. Гиды расскажут о «кисловщиках» — местных торговцах, и дадут советы, где купить самарские пирожки и узнать цены на вишону.

Каждому участнику выдается радиогид для комфортного прослушивания. Гид — Елена Мысова. Место встречи: Троицкий рынок (угол ул. Галактионовской).

А ранее мы писали, что кинотеатр «Филин» приглашает на бесплатные показы на набережной с 2 по 6 июля.

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