«Редкий день обойдется без дождей»: какой будет погода в Москве в первой половине июля

Второй месяц лета в столичном регионе начался с дождей и невысоких температур. Однако в следующие две недели июля погода в Москве и области поменяется. Прогнозом на первую половину месяца с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, в столичном регионе на этой неделе ожидается потепление.
— Уже в среду начнется повышение температуры. В четверг и пятницу столбики термометров приблизятся к плюс 25 градусам, — сообщил синоптик.
В выходные произойдет небольшое снижение температуры — показатели вернутся к плюс 18−20 градусам, предупредил специалист. После этого сохранится нестабильный характер погоды — но будет не холодно, а умеренно тепло.
— В начале следующей недели ожидается плюс 22−24 градуса. И вся неделя будет умеренно теплой, — пообещал собеседник «ВМ».
Как холодное лето и низкое давление сказываются на здоровье.
При этом в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. И хотя они не будут затяжными, как во время циклона «Корнелиус», все же избежать осадков вряд ли удастся.
— Редкий день в первой половине июля обойдется без дождей. Большие антициклоны будут располагаться западнее и южнее столичного региона. Ожидается умеренно теплая погода. Температура будет находиться в пределах плюс 22−24 градусов. Такого холода, какой был на прошедшей неделе, больше не будет, — заверил Шувалов.
Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась прогнозом погоды на предстоящую неделю в столичном регионе.
А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве может возобновиться купальный сезон.