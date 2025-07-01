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Лукашенко назвал основную проблему в армии Беларуси

Лукашенко сказал, какая основная проблема есть в белорусской армии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал основную проблему в армии, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер обратил внимание на то, что он очень серьезно интересуется проблемами в армии, а также вопросами, которые требуют первоочередного решения. Поэтому он сказал, какая основная проблема есть в белорусской армии.

— Оказалось — физическая подготовка, — заметил он.

И, в связи с этим, на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава глава республики пожелал белорусским военным быть здоровыми, крепкими и «такими подтянутыми, как сегодня».

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, какой опыт постоянно изучают в Беларуси.

Еще глава республики высказался о плане ЕС перевооружить Европу за 800 миллиардов евро: «То ли еще будет». И высказался о словах ЕС сражаться до последнего украинца.

Также белорусский лидер высказался о гибридной войне против Беларуси, предупредив про ответ.

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