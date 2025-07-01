Плохие новости для граждан Молдовы планирующих поездки в Румынию: Ровиньета обойдется в два раза дороже

Гражданам Молдовы, которые часто ездят на машине в Румынию, придется платить больше из своего кармана, начиная с августа 2025 года. Одной из самых обсуждаемых налоговых мер, предложенных новым правительством в Бухаресте, является удвоение дорожного налога, который достигнет 50 евро в год. Мера напрямую затрагивает водителей в Республике Молдова, особенно тех, кто работает или регулярно путешествует через Прут.
Это лишь одно из изменений, включенных в новую правительственную программу, разработанную командой премьер-министра Илие Боложана. Налоговый пакет призван сократить дефицит бюджета, оцениваемый в более чем 30 миллиардов леев, и предусматривает ряд повышений цен и налоговых корректировок, которые вступят в силу с 1 августа.
Премьер-министр Илие Боложан заявил, что Румыния сталкивается с серьезным испытанием, и если не будут приняты срочные меры, государство рискует оказаться не в состоянии выплачивать зарплаты и пенсии в будущем. Он подчеркнул, что необходим сбалансированный бюджет и что необходимы жертвы, чтобы избежать более серьезного финансового кризиса.
Меры будут обсуждаться в парламенте и, в случае одобрения, вступят в силу 1 августа 2025 года.
Источник: omniapres.md.
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