Плохие новости для граждан Молдовы планирующих поездки в Румынию: Ровиньета обойдется в два раза дороже

Гражданам Молдовы, которые часто ездят на машине в Румынию, придется платить больше из своего кармана, начиная с августа 2025 года. Одной из самых обсуждаемых налоговых мер, предложенных новым правительством в Бухаресте, является удвоение дорожного налога, который достигнет 50 евро в год. Мера напрямую затрагивает водителей в Республике Молдова, особенно тех, кто работает или регулярно путешествует через Прут.