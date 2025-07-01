Страховые пенсии в России будут увеличиваться дважды в год

«С 2026 года их страховые пенсии — тех, кто вышел на заслуженный отдых, — станут дважды увеличиваться: с февраля — к уровню инфляции за прошедший год и с апреля — с учетом роста доходов Социального фонда», — сказал глава правительства на стратегической сессии о снижении уровня бедности и увеличении реальных доходов граждан.