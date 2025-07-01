Страховые пенсии в России будут увеличиваться дважды в год

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С 2026-го страховые пенсии в России будут повышать дважды в год, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«С 2026 года их страховые пенсии — тех, кто вышел на заслуженный отдых, — станут дважды увеличиваться: с февраля — к уровню инфляции за прошедший год и с апреля — с учетом роста доходов Социального фонда», — сказал глава правительства на стратегической сессии о снижении уровня бедности и увеличении реальных доходов граждан.
Премьер отметил, что с 1 января страховые пенсии подняли на 7,3 процента, а затем по поручению президента дополнительно проиндексировали, исходя из инфляции в 9,5 процента.
«Очень важно, что по инициативе главы государства возобновили индексацию страховых пенсий для работающих граждан», — добавил Мишустин.
Другие заявления премьера:
уровень бедности в России по итогам 2024 года составил 7,2 процента;к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей;правительство увеличивает МРОТ темпами, опережающими инфляцию;единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин хорошо себя зарекомендовало;власти продолжат работу по оптимизации и упрощению процесса назначения выплат, льгот и пособий.