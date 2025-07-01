В Калининградской области вводят новые выплаты для молодых педагогов

Программа поддержки рассчитана на период с 2025 по 2027 год и призвана привлечь в образовательные учреждения квалифицированных педагогов.
Выпускники образовательных учреждений смогут получить существенную финансовую поддержку при трудоустройстве. Педагоги, окончившие колледжи, получат выплату в размере 100 тысяч рублей, а специалисты с высшим образованием — 200 тысяч рублей.
Чтобы получить поддержку, необходимо соответствовать ряду требований. Претендент должен быть не старше 35 лет, иметь российское гражданство и постоянно проживать в Калининградской области. Важно, чтобы специалист окончил очное отделение по определённому направлению подготовки и впервые устроился на работу в школу после 1 января 2025 года. При этом у него не должно быть обязательств по целевому обучению, а должность должна соответствовать полученной специальности.
Подать заявление на получение выплаты можно двумя способами: лично или почтовым отправлением в Региональный центр образования, который находится по адресу: город Калининград, улица Суворова, дом 45, кабинет 5. Специалисты центра готовы оказать всестороннюю поддержку и проконсультировать по всем вопросам, связанным с оформлением необходимых документов и условиями участия в программе.