В Калининградской области вводят новые выплаты для молодых педагогов

Чтобы получить поддержку, необходимо соответствовать ряду требований. Претендент должен быть не старше 35 лет, иметь российское гражданство и постоянно проживать в Калининградской области. Важно, чтобы специалист окончил очное отделение по определённому направлению подготовки и впервые устроился на работу в школу после 1 января 2025 года. При этом у него не должно быть обязательств по целевому обучению, а должность должна соответствовать полученной специальности.