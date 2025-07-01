Синоптики обещают в Башкирии теплую погоду с грозами

Завтра, 2 июля, в Башкирии будет тепло, но в то же время ожидаются сильные осадки. Об этом сообщают синоптики республики.
В грядущую среду прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Будут кратковременные дожди, в восточных районах — сильные, в некоторых муниципалитетах — гроза. Ветер будет южный, юго-западный от пяти до десяти метров в секунду, местами — порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью составит +11, +16°С, днем потеплеет до +20, +25°С.
Как сообщает МЧС Башкирии, на автодорогах из-за дождей видимость ухудшится до одного-двух километров, ночью и утром из-за тумана — до 500−1000 метров.
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