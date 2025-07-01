«Мегионский Джамаат»* внесли в перечень террористических организаций

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Террористическое сообщество «Мегионский Джамаат»* внесено в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. “террористическое сообщество “Мегионский Джамаат”*, — говорится на сайте.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* внесено в перечень террористических и экстремистских организаций.