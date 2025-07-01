В лесах Самарской области совершили более 150 правонарушений с начала 2025 года

В течение текущего года сеть видеофиксации расширяется с 45 единиц до 55 устройств, обеспечивающих обзор радиусом 30 километров каждое. Подобные технические средства позволяют точно определять транспортные средства правонарушителей вплоть до регистрационного номера. Дополнительно применяются фотоловушки, размещаемые в густых участках леса, с помощью которых в прошлом году были пойманы двое браконьеров, занимавшихся нелегальной заготовкой древесины в лесничествах Кинельского района.