В лесах Самарской области совершили более 150 правонарушений с начала 2025 года

Специалисты лесной защиты выявили более сотни правонарушений в первом полугодии 2025 года в Самарской области.
Коллектив сотрудников лесной охраны Самарской области, состоящий из более чем 200 человек, охраняет зеленые массивы региона общей площадью 590 тысяч гектаров. По состоянию на начало второго полугодия зафиксировано 150 случаев противоправных действий в отношении лесного массива, по которым возбуждено 147 административных производств и инициировано 3 уголовные процедуры. Общая сумма ущерба составила свыше 1,4 млн рублей. Нарушения охватывали несанкционированную вырубку деревьев, захват территорий вне законных оснований, несоблюдение норм противопожарной безопасности, загрязнение лесов отходами жизнедеятельности.
По словам главы отдела охраны лесов регионального Минприроды Павла Мельникова, утвердили 613 путей патрулирования общей протяжённостью около 60 тысяч километров, и за первые шесть месяцев сотрудники совершили более трёх тысяч рейдов.
В минувшем году парк техники пополнился 17 отечественными вездеходами, необходимыми для повышения мобильности и оперативности инспекционных мероприятий. В нынешнем году регион приобрёл дополнительно 35 специализированных автомобилей, предназначенных для сопровождения патрулирующих групп. Эти приобретения позволили оптимизировать деятельность лесной охраны и усилить контроль над соблюдением законодательства.
Значительный вклад в борьбу с нарушениями вносят инновационные решения. Использование системы дистанционного наблюдения даёт возможность фиксировать изменения в состоянии лесных насаждений посредством спутниковых изображений. На земле мониторинг осуществляют камеры видеонаблюдения, установленные в стратегических точках.
В течение текущего года сеть видеофиксации расширяется с 45 единиц до 55 устройств, обеспечивающих обзор радиусом 30 километров каждое. Подобные технические средства позволяют точно определять транспортные средства правонарушителей вплоть до регистрационного номера. Дополнительно применяются фотоловушки, размещаемые в густых участках леса, с помощью которых в прошлом году были пойманы двое браконьеров, занимавшихся нелегальной заготовкой древесины в лесничествах Кинельского района.
Таким образом, комплексное применение технических решений вкупе с усилением материально-технической базы способствует успешной охране зеленых богатств региона, являясь частью важнейших целей российского проекта «Обеспечение устойчивого экологического равновесия».
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