«Я не умею плести интриги»: актриса Алина Алексеева — откровенно о семейных ценностях

— Шоу и жизнь — это две разные вещи. В шоу я хотела проверить себя и понять, насколько готова к испытаниям, поэтому ожидала кон курсы на физическую подготовку, выносливость, логику. Но на самом деле большую часть времени в проекте занимали интриги и выяснения отношений между участниками. Я в этом не очень хороша, так что долго не продержалась. Но вспоминаю это как классное приключение. Потом я даже вернулась в Африку самостоятельно, потому что была поражена природой — хотелось объехать национальные парки и посмотреть животных.