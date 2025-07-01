«Я не умею плести интриги»: актриса Алина Алексеева — откровенно о семейных ценностях

30 июня на ТНТ стартовал новый сериал «Остаться друзьями». В центре сюжета — супруги, которые прожили вместе почти пять лет и в один момент из-за неосторожно брошенной фразы — «Давай разведемся» — решают разойтись. Одну из главных ролей — подругу семьи по имени Катя — исполнила Алина Алексеева.
— Алина, сериал «Остаться друзьями» — комедия, на мой взгляд, затрагивающая серьезную проблему сохранения брака после окончания конфетно-букетного периода.
— У нашего проекта нет поучительно-просветительской функции. На мой взгляд, это не комедия в чистом виде, а, скорее, ромком. Но сериал заставит и взгрустнуть, и улыбнуться. Наши герои такие узнаваемые и близкие, что, надеюсь, быстро станут зрителю родными.
— Насколько здесь чувствуется разница реакций героев, которые вдруг решили развестись? Получается, что мужу просто лень что-либо менять, а жене, напротив, хочется новых красок в жизни?
— Время идет — у людей меняются интересы и приоритеты в жизни. Так бывает. Герои в нашем сериале не заметили, что ценности их друзей поменялись. Никто не плохой и не хороший. Главное, вовремя поставить вопрос: можно ли найти новые точки соприкосновения, да и нужно ли это вообще?
— А что можете сказать о вашей героине? Какая она, что ее волнует, чем она живет?
Осин давал мне нужные советы: как сложилась жизнь приемной дочки культового певца.
— Очень инициативная и деятельная девушка. Ее хватает на все: на семью, работу, ребенка, дом, друзей. Ей постоянно нужно что-то придумывать, организовывать праздники и мероприятия, участвовать в налаживании отношений своих знакомых, знать все сплетни. Честно говоря, я не понимаю, откуда у нее столько энергии, но стараюсь соответствовать!
— Вы участвовали в реалити-шоу «Звезды в Африке». Что помогло преодолеть трудности?
— Шоу и жизнь — это две разные вещи. В шоу я хотела проверить себя и понять, насколько готова к испытаниям, поэтому ожидала кон курсы на физическую подготовку, выносливость, логику. Но на самом деле большую часть времени в проекте занимали интриги и выяснения отношений между участниками. Я в этом не очень хороша, так что долго не продержалась. Но вспоминаю это как классное приключение. Потом я даже вернулась в Африку самостоятельно, потому что была поражена природой — хотелось объехать национальные парки и посмотреть животных.
— В каких новых проектах мы еще сможем вас увидеть?
— Помимо тех, которые еще в работе, жду выхода нескольких фильмов с моим участием — «Папа может!», «Клевый улов» и «Просто живи». В последнее время я снимаюсь в очень душевных работах и надеюсь, что они принесут частичку добра в этот мир.
Артем Волобуев: Мне ужасно нравится перевоплощаться в злодеев и гаденышей.
— Кого мы увидим в сериале?
— Он о жизни тридцатилетних людей, которые любят, дружат, ссорятся, поддерживают друг друга и часто проводят время вместе.
— Вы занимаетесь благотворительностью. Насколько это важно сегодня?
— Для меня благотворительность — это естественная часть жизни. У меня в банке настроены ежемесячные автоплатежи в фонды, которые я поддерживаю. И если кто-то просит меня помочь или я вижу какой-то сбор средств в интернете, то я всегда стараюсь откликаться. Я думаю, что это — курсирование и обмен деньгами, энергией, помощью — просто часть реальности, в которой мы существуем. Так устроен мир. В этом, на мой взгляд, ничего героического нет. Это норма.
— Любите ли вы читать? Какие книги бы посоветовали и почему?
— Мне близок магический реализм, потому что ровно так я ощущаю жизнь. Борхес, Маркес, Умберто Эко — мои писатели. Трудно что-то советовать, если не знаешь вкусов человека.
— У вас за плечами режиссерское образование. Не хотели бы попробовать себя в новом амплуа?
— Нет, режиссура мне абсолютно неинтересна! Я гораздо легче, «разобраннее», многозадачнее и куда менее сконцентрированная, чем обычно требуется быть режиссеру. Я хороша в коротких забегах, но на длительные дистанции — с предпродакшеном, пробами, раскадровками — я не претендую.
ДОСЬЕ.
Алина Алексеева родилась 21 августа 1988 года в Москве. В кино в качестве актрисы дебютировала в 2011 году в артхаусном проекте «Дау». Свою первую главную роль она сыграла в 2016 году в сериале ТНТ «Ольга». Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 60 проектов.