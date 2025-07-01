Экс-участник «Смысловых галлюцинаций» выступил в суде с последним словом

По версии следствия, вечером 11 ноября 2024 года Владимир Бурдин распивал алкоголь со своими двумя знакомыми. В это время Бурдин на кухне «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» взял нож и ударил в область живота потерпевшего Алексея Кривокрытова. В результате ножевого ранения, у потерпевшего была повреждена печень. Вину Владимир Бурдин признал. К рассмотрению уголовного дела Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил в начале марта.