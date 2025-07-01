Мишустин оценил единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин хорошо себя зарекомендовало, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.
«Хорошо себя зарекомендовало единое пособие, которое было введено для нуждающихся семей и беременных женщин по поручению президента (РФ Владимира Путина — ред). В прошлом году оно выплачивалось на 10 миллионов детей и 140 тысячам будущих матерей. На его предоставление в текущем году в бюджетах всех уровней выделено 1,8 триллиона рублей», — рассказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что кабмин упрощает механизм такой помощи для удобства россиян с учетом обратной связи от граждан. К примеру, с января выплата автоматически назначается на новорожденного, если семья уже получает пособие на старших детей.