Мишустин оценил единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин

«Хорошо себя зарекомендовало единое пособие, которое было введено для нуждающихся семей и беременных женщин по поручению президента (РФ Владимира Путина — ред). В прошлом году оно выплачивалось на 10 миллионов детей и 140 тысячам будущих матерей. На его предоставление в текущем году в бюджетах всех уровней выделено 1,8 триллиона рублей», — рассказал Мишустин.