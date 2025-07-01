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В Ростове утвердили проект планировки моста на Зеленый остров

Проект строительства моста на Зеленый остров представили власти Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону власти утвердили проект планировки и межевания территории для постоянного моста на Зеленый остров. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Протяженность моста должна составлять 155,9 метра, длинна трассы — 433 метра, ширина проезжей части — от 7 до 9 метров. Планируются две полосы движения. Расчетная скорость для транспорта — 30 км/ч.

При создании переправы намерены сделать тротуар для пешеходов, ливневую канализацию и наружное освещение. Также собираются провести реконструкцию кабельных и воздушных линий.

На заседании постоянной комиссии по транспорту в гордуме также говорили о строительстве моста на Зеленый остров. И.о. директора департамента автодорог Нарек Тамразян сообщил, что положительные заключения по этому и ряду других проектов ожидаются до конца года.

Напомним, сейчас в Ростове-на-Дону в качестве переправы на Зеленый остров используется понтонный мост в створе 29-й Линии. По информации властей, он соответствует требованиям «Правил пользования переправами и наплавными мостами в России».

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