Мишустин рассказал об оптимизации процесса назначения льгот и пособий

«Будем и дальше оптимизировать, упрощать процессы назначения и предоставления различных льгот, выплат, пособий. Для этого мы продолжаем внедрять и совершенствовать механизмы социального казначейства, благодаря чему человеку не приходится обращаться в ведомства, собирать какие-то дополнительные документы. Достаточно подать одно заявление, а в ряде случаев и оно не требуется. Помощь проактивно оказывается сразу», — сказал Мишустин в ходе сессии.