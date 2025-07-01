«Диагностирована глазобубонная форма». На Могилевщине девочка заболела туляремией, заразившись от домашней кошки

В Могилевской области эпидемиологи зарегистрировали случай заражения туляремией, рассказали в Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии.
Опасную инфекционную болезнь диагностировали у 15-летней могилевчанки. Случай зарегистрировали в июне 2025-го. Как предполагают специалисты, девочка заразилась инфекцией после контакта с кошкой. Причем через руки несовершеннолетняя инфицировала слизистую оболочку глаза.
— Диагностирована развившаяся глазобубонная форма туляремии, которая подтверждена лабораторно, — прокомментировали эпидемиологи.
Специалисты отмечают, что источником инфекции стала домашняя кошка, которая сама инфицировалась при поедании мышей.
Напомним, туляремия является природно-очаговой острой инфекцией, которая поражает лимфатические узлы и кожу. Порой выявляются случаи поражения слизистых оболочек глаз, зева, легких и желудочно-кишечного тракта. При туляремии у больного выражены симптомы общей интоксикации, лихорадка и лимфаденит.
Основные источники инфекции — грызуны, в том числе, мыши-полевки, водяные крысы, домовые мыши, некоторые млекопитающие и насекомые.
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