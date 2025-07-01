«Диагностирована глазобубонная форма». На Могилевщине девочка заболела туляремией, заразившись от домашней кошки

Опасную инфекционную болезнь диагностировали у 15-летней могилевчанки. Случай зарегистрировали в июне 2025-го. Как предполагают специалисты, девочка заразилась инфекцией после контакта с кошкой. Причем через руки несовершеннолетняя инфицировала слизистую оболочку глаза.