В Иркутске 8 июля отметят День семьи, любви и верности

В Иркутске 8 июля пройдет мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности. На территории у Дома молодежи организуют пять пространств. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, в зоне «Ребенок играет — мама, папа отдыхает» будет работать детская площадка с аниматорами, шоу больших мыльных пузырей и аквагрим. В пространстве «Вместе с семьей» можно смастерить амулеты.