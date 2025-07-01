В Иркутске 8 июля отметят День семьи, любви и верности

В Иркутске 8 июля пройдет мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности. На территории у Дома молодежи организуют пять пространств. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, в зоне «Ребенок играет — мама, папа отдыхает» будет работать детская площадка с аниматорами, шоу больших мыльных пузырей и аквагрим. В пространстве «Вместе с семьей» можно смастерить амулеты.
— Спланировали программу так, чтобы мероприятие было интересным и полезным. Специалисты дадут ответы вопросы молодых мам, расскажут куда обратиться при семейных трудностях, помогут разобраться в вопросах воспитания детей, — поделилась министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Также на мероприятии будущими мамами смогут побеседовать с психологом, а те, кто только планирует создать семью и сыграть свадьбу, смогут попробовать себя в быту. Такая интерактивная программа пройдет в Иркутске во второй раз.