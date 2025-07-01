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Из Омска могут запустить теплоход в Казахстан

Рассматривается запуск рейсов по Иртышу до Павлодара.

Источник: Комсомольская правда

Омская область планирует развивать водное сообщение с Казахстаном. Речь идет как о грузовых, так и о пассажирских перевозках. Об этом заявил 1 июля губернатор Виталий Хоценко.

«Цель нашей рабочей поездки — обсудить и вместе выработать предложения по эффективному использованию Иртыша. У трансграничной реки большой потенциал, есть возможности для развития судоходства. Мы заинтересованы в грузовых перевозках по воде», — говорится в сообщении.

Водный транспорт может стать новым логистическим направлением. Водный формат перевозки сельхозпродукции поспособствует росту ее производства в регионе. Организация пассажирских международных рейсов положительно скажется на развитии туризма.

Отметим, сегодня Казахстан — ключевой торговый партнер Омской области с долей около 30% во внешнеторговом обороте региона.

Ранее «КП Омск» сообщила о прекращении запуска речных рейсов в Большеречье.