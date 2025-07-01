Из Омска могут запустить теплоход в Казахстан

«Цель нашей рабочей поездки — обсудить и вместе выработать предложения по эффективному использованию Иртыша. У трансграничной реки большой потенциал, есть возможности для развития судоходства. Мы заинтересованы в грузовых перевозках по воде», — говорится в сообщении.