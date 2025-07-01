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Для работающих россиян с детьми введут новую выплату

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С 2026 года работающие россияне с двумя и более детьми, имеющие доход ниже 1,5 прожиточного минимума по региону, смогут получать новую ежегодную выплату, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«С июня 2026 года появится новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. НДФЛ будет пересчитываться по ставке шесть процентов, разница — возвращаться семье», — цитирует заявление Мишустина Telegram-канал правительства России.

Выступая на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан, глава правительства отметил, что это новая мера помощи, к запуску которой нужно готовиться уже сейчас. Он обратился к Министерству труда и Социальному фонду с просьбой обратить на внедрение этой меры особое внимание.

Мишустин также подчеркнул, что с 2025 года стандартные вычеты на второго и последующих детей выросли в два раза. За счет этого семья может сэкономить до 25 тысяч рублей в год.

Премьер-министр пообещал, что власти продолжат оптимизировать и упрощать назначение выплат, льгот и пособий для россиян.