Для работающих россиян с детьми введут новую выплату

«С июня 2026 года появится новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. НДФЛ будет пересчитываться по ставке шесть процентов, разница — возвращаться семье», — цитирует заявление Мишустина Telegram-канал правительства России.
Выступая на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан, глава правительства отметил, что это новая мера помощи, к запуску которой нужно готовиться уже сейчас. Он обратился к Министерству труда и Социальному фонду с просьбой обратить на внедрение этой меры особое внимание.
Мишустин также подчеркнул, что с 2025 года стандартные вычеты на второго и последующих детей выросли в два раза. За счет этого семья может сэкономить до 25 тысяч рублей в год.
Премьер-министр пообещал, что власти продолжат оптимизировать и упрощать назначение выплат, льгот и пособий для россиян.