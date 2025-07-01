Для работающих россиян с детьми введут новую выплату

Выступая на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан, глава правительства отметил, что это новая мера помощи, к запуску которой нужно готовиться уже сейчас. Он обратился к Министерству труда и Социальному фонду с просьбой обратить на внедрение этой меры особое внимание.