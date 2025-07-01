«Газета.Ru» протестировала HONOR 400 с AI-инструментами и батареей на 6000 мАч

К слову о защите: зачастую, пользуясь устройствами под дождем, мы сталкиваемся с фантомными нажатиями. В HONOR 400 предусмотрена технология Super Rainproof Touch, которая обеспечивает точную работу сенсорного экрана даже при контакте с водой. Примечательно, что за ее работу отвечает искусственный интеллект, обученный на десятках тысяч сценариев: он распознает случайные брызги и отличает их от прикосновений пользователя, сохраняя удобство управления в любых условиях, — будь то дождь или если нужно ответить на сообщение, пока умываешься.