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«Бабушка вышла в соседнюю комнату». В Орше ребенок погиб, выпав из окна на балконе на седьмом этаже

СК: в Орше 8-летний мальчик погиб, выпав из окна на балконе, пока бабушка отошла.

Источник: Комсомольская правда

В Орше ребенок погиб, выпав из окна на балконе квартиры, находившейся на седьмом этаже, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в районном центре 1 июля. Предварительно установлено, что восьмилетний мальчик был в квартире с двумя другими детьми под присмотром бабушки.

В какой-то момент на пару минут женщина вышла в другую комнату. А вернувшись увидела, что окно на балконе открыто, а внук лежит на земле. Женщина выбежала на улицу и вызвала скорую помощь. Однако спасти ребенка врачи не смогли, мальчик скончался от полученных травм в больнице.

Следователи проводят проверку.

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