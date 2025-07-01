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В Самаре нашли пропавшего в лесу 88-летнего грибника на острове Поджабный

1 июля 2025 года спасатели Самарской области успешно завершили поиски 88-летнего мужчины, заблудившегося в лесу на острове Поджабном.

1 июля 2025 года спасатели Самарской области успешно завершили поиски 88-летнего мужчины, заблудившегося в лесу на острове Поджабном.

О пропаже пенсионера спасателям сообщили в ночь на 1 июля. К поискам подключились специалисты центральной спасательной станции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Операция продолжалась до утра — мужчину нашли в 4:40. Пострадавшего доставили на спасательном катере на станцию.

Медицинская помощь не потребовалась — пенсионера передали родственникам в удовлетворительном состоянии.

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