В Самаре нашли пропавшего в лесу 88-летнего грибника на острове Поджабный

1 июля 2025 года спасатели Самарской области успешно завершили поиски 88-летнего мужчины, заблудившегося в лесу на острове Поджабном.
О пропаже пенсионера спасателям сообщили в ночь на 1 июля. К поискам подключились специалисты центральной спасательной станции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Операция продолжалась до утра — мужчину нашли в 4:40. Пострадавшего доставили на спасательном катере на станцию.
Медицинская помощь не потребовалась — пенсионера передали родственникам в удовлетворительном состоянии.
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