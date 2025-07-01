Как не ошибиться в написании «при чем» и «причем» — объясняет филолог

Написание «при чем» и «причем» в русском языке — один из тех случаев, который часто вызывает сложности. Ошибиться может даже грамотный человек. «Газета.Ru» вместе с филологом разобралась, в каких случаях правильно слитное написание, а в каких — раздельное. И как в этом не запутаться.
«При чем» и «причем» — какая часть речи.
Чтобы понять разницу между «причем» и «при чем», важно запомнить: ~это разные части речи~.
Причем — это присоединительный союз или наречие (зависит от употребления), он служит для связи слов или словосочетаний в ряду однородных членов предложения.
При чем — это предлог с местоимением. В этом случае слово указывает на предмет, но не обозначает его.
Главная разница между «при чем» и «причем» — в использовании этих выражений. Кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и культуры речи РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Лаврушина уточнила, что различить «при чем» и «причем» можно только по смыслу.
Когда пишется «при чем».
«При чем» пишется раздельно, если используется сочетание предлога с местоимением. В этом случае «при чем» указывает на предмет, но конкретно его не обозначает. Например, в вопросительном предложении.
Пример:
— При чем построено здание?
— При чем он был задержан?
«При чем» пишется раздельно, если им можно заменить вопросы «зачем?» и «с какой стати?» В этом случае задают вопрос, имеет ли субъект отношение к какому-либо событию.
Пример:
«При чем» пишется раздельно, если используется в придаточной части сложноподчиненного предложения. В таких случаях главная часть указывает на наличие вопроса или продолжается пояснением.
Пример:
~Устойчивое выражение «ни при чем» всегда пишется раздельно.~ В книгах вы можете встретить написание «не при чем», такая норма была зафиксирована в «Толковом словаре русского языка» профессора Ушакова, но с точки зрения современного языка это неправильно. После проведенной в 1956 году реформы орфографии правильным стал вариант «ни при чем». Это словосочетание нужно просто запомнить.
Пример:
Когда пишется «причем».
Слово «причем» — это присоединительный союз. К нему нельзя задать вопрос, но можно заменить другой союз («при этом», «к тому же») или опустить. «Причем» употребляется в следующих случаях.
Союз присоединяет слова или словосочетания в ряду однородных членов и указывает на дополнительную информацию.
Пример:
Союз присоединяет слова или словосочетания и указывает на информацию, передаваемую одним из предшествующих слов.
Пример:
Союз присоединяет вторую часть сложносочиненного предложения и указывает на то, что она конкретизирует содержание первой части или вносит уточнение.
Пример:
Союз можно заменить словами этой же части речи «притом», «в том числе», «вместе с тем», «к тому же».
Пример:
Как запомнить: совет филолога.
Кандидат филологических наук Екатерина Лаврушина советует заменять в голове слово «причем» на «притом».
Пример:
В предложении № 2 слово «притом» можно заменить на «причем» или «к тому же» без потери смысла. В этом случае слово пишется слитно.
Проверьте себя.
Задания.
1. Он ушел быстро, при (чем) захватил с собой все пособия.
2. При (чем) построен этот корпус?
3. Она быстро выполнила задания, при (чем) учла все наши пожелания.
4. Я читаю по книге в неделю, при (чем) большинство из них на английском.
5. Петя здесь вообще ни при (чем), я сейчас не о нем говорю!
6. Она помогла нам, при (чем) потратила много времени.
7. Если мы уже все решили, она здесь при (чем)?
8. Я не знаю, при (чем) здесь этот человек.
9. Он купил машину и мотоцикл, при (чем) мотоцикл новый.
10. Этот милый маленький щенок здесь совершенно ни (при)чем.