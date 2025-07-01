Как не ошибиться в написании «при чем» и «причем» — объясняет филолог

Написание «при чем» и «причем» в русском языке — один из тех случаев, который часто вызывает сложности. Ошибиться может даже грамотный человек. «Газета.Ru» вместе с филологом разобралась, в каких случаях правильно слитное написание, а в каких — раздельное. И как в этом не запутаться.

Источник: Газета.Ру

Написание «при чем» и «причем» в русском языке — один из тех случаев, который часто вызывает сложности. Ошибиться может даже грамотный человек. «Газета.Ru» вместе с филологом разобралась, в каких случаях правильно слитное написание, а в каких — раздельное. И как в этом не запутаться.

«При чем» и «причем» — какая часть речи.

Чтобы понять разницу между «причем» и «при чем», важно запомнить: ~это разные части речи~.

Причем — это присоединительный союз или наречие (зависит от употребления), он служит для связи слов или словосочетаний в ряду однородных членов предложения.

При чем — это предлог с местоимением. В этом случае слово указывает на предмет, но не обозначает его.

Главная разница между «при чем» и «причем» — в использовании этих выражений. Кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и культуры речи РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Лаврушина уточнила, что различить «при чем» и «причем» можно только по смыслу.

Когда пишется «при чем».

«При чем» пишется раздельно, если используется сочетание предлога с местоимением. В этом случае «при чем» указывает на предмет, но конкретно его не обозначает. Например, в вопросительном предложении.

Пример:

— При чем построено здание?



— При оборонном заводе.

— При чем он был задержан?



— При краже магазина.

«При чем» пишется раздельно, если им можно заменить вопросы «зачем?» и «с какой стати?» В этом случае задают вопрос, имеет ли субъект отношение к какому-либо событию.

Пример:



* При чем здесь я?



* При чем в этой ситуации сотрудник, если это дела начальства?



* Ты при чем в этом споре?

«При чем» пишется раздельно, если используется в придаточной части сложноподчиненного предложения. В таких случаях главная часть указывает на наличие вопроса или продолжается пояснением.

Пример:



* Мне интересно, при чем тут моя работа.



* Уточните, при чем здесь этот документ.



* На видеолекции о фильме Квентина Тарантино «Убить Билла» гости узнают, при чем там Роберт Родригес.

~Устойчивое выражение «ни при чем» всегда пишется раздельно.~ В книгах вы можете встретить написание «не при чем», такая норма была зафиксирована в «Толковом словаре русского языка» профессора Ушакова, но с точки зрения современного языка это неправильно. После проведенной в 1956 году реформы орфографии правильным стал вариант «ни при чем». Это словосочетание нужно просто запомнить.

Пример:



* Работник здесь совершенно ни при чем.



* Платье оказалось с браком, покупатель ни при чем.

Когда пишется «причем».

Слово «причем» — это присоединительный союз. К нему нельзя задать вопрос, но можно заменить другой союз («при этом», «к тому же») или опустить. «Причем» употребляется в следующих случаях.

Союз присоединяет слова или словосочетания в ряду однородных членов и указывает на дополнительную информацию.

Пример:



* Он хорошо справился с заданием, причем без помощи родителей.



* Она купила хлеб, молоко и сыр со скидкой, причем все продукты были свежие.



* На конференцию прибыли инженеры и руководители отделов, причем некоторые были из других городов.

Союз присоединяет слова или словосочетания и указывает на информацию, передаваемую одним из предшествующих слов.

Пример:



* Она купила шоколад и журнал, причем на английском языке. (В этом случае информация после союза «причем» относится только к слову «журнал»).



* Он изучает английский и французский язык, причем французский — на продвинутом уровне.



* Она купила пальто и ботинки с рук, причем ботинки ни разу не носили.

Союз присоединяет вторую часть сложносочиненного предложения и указывает на то, что она конкретизирует содержание первой части или вносит уточнение.

Пример:



* Экспедиция прошла успешно, причем завершилась раньше назначенного срока. (В этом случае вторая часть конкретизирует и дополняет первую: экспедиция не просто успешна, но и завершилась раньше).



* Проект завершили в срок, причем учли пожелания заказчика.



* Он быстро решил задачу, причем без ошибок.

Союз можно заменить словами этой же части речи «притом», «в том числе», «вместе с тем», «к тому же».

Пример:



* Он грамотный специалист, причем с большим опытом работы в других странах.



* Мы посетили несколько музеев, причем успели и на выставку современного искусства.



* Он рассказал анекдот, причем обыграл его интонационно.

Как запомнить: совет филолога.

Кандидат филологических наук Екатерина Лаврушина советует заменять в голове слово «причем» на «притом».

Пример:



1. При том вокзале есть кафе.



2. У меня есть для тебя работа, притом интересная.

В предложении № 2 слово «притом» можно заменить на «причем» или «к тому же» без потери смысла. В этом случае слово пишется слитно.

Проверьте себя.

Задания.

1. Он ушел быстро, при (чем) захватил с собой все пособия.

2. При (чем) построен этот корпус?

3. Она быстро выполнила задания, при (чем) учла все наши пожелания.

4. Я читаю по книге в неделю, при (чем) большинство из них на английском.

5. Петя здесь вообще ни при (чем), я сейчас не о нем говорю!

6. Она помогла нам, при (чем) потратила много времени.

7. Если мы уже все решили, она здесь при (чем)?

8. Я не знаю, при (чем) здесь этот человек.

9. Он купил машину и мотоцикл, при (чем) мотоцикл новый.

10. Этот милый маленький щенок здесь совершенно ни (при)чем.