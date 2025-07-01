Власти Башкирии намерены направить на развитие транспортной системы республики 120 млрд рублей

Премьер-министр Андрей Назаров отметил, что с 2023 года в регионе внедряется новая система управления государственными программами, состоящая из текстовой части, утверждаемой нормативным актом, и структурной, формируемой в системе «Электронный бюджет». В рамках программы Минтранса реализуются подпрограммы, включающие дорожное хозяйство, безопасность дорожного движения, развитие пассажирских и грузовых перевозок, а также развитие инфраструктуры для газомоторного топлива и электромобилей.