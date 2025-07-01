Власти Башкирии намерены направить на развитие транспортной системы республики 120 млрд рублей

В правительстве Башкирии обсудили актуализацию государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан». В рамках программы на ближайшие пять лет запланированы мероприятия по развитию автомобильных дорог и повышению доступности транспортных услуг, общий объем финансирования которых превысит 120 миллиардов рублей.
Премьер-министр Андрей Назаров отметил, что с 2023 года в регионе внедряется новая система управления государственными программами, состоящая из текстовой части, утверждаемой нормативным актом, и структурной, формируемой в системе «Электронный бюджет». В рамках программы Минтранса реализуются подпрограммы, включающие дорожное хозяйство, безопасность дорожного движения, развитие пассажирских и грузовых перевозок, а также развитие инфраструктуры для газомоторного топлива и электромобилей.
Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова пояснила, что цели программы были приведены в соответствие с новым национальным проектом «Инфраструктура для жизни» и майским Указом Президента РФ. Также были внесены изменения в порядок предоставления субсидий муниципалитетам.
Особое внимание на заседании уделили безопасности дорожного движения в летний сезон. Усилен контроль на трассах, ведущих к местам отдыха, проводятся профилактические рейды и акции, такие как кампания «Не рули, малай!», направленная на снижение аварийности среди несовершеннолетних водителей мопедов и квадроциклов.
Глава кабмина поручил Минтрансу обеспечить выполнение мероприятий в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».
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