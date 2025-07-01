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В Омске приводят в порядок фонтан у Музыкального театра

Специалисты УДХБ фонтан промывают и ремонтируют.

Источник: Комсомольская правда

В Омске фонтан у Музыкального театра приводят в порядок. Специалисты УДХБ занимаются очисткой конструкции и косметическим ремонтом объекта. Для проведения работ фонтан временно отключили.

Главная задача рабочих дорожно-эксплуатационного участка Центрального округа — промыть чаши фонтана. Некоторые сильно забиты. Также необходимо очистить фильтры и промыть форсунки. Но в планах у рабочих провести и небольшой ремонт объекта: привести в порядок мелкие детали. Все сделают оперативно: в ночные часы фонтан наполнится водой и к завтрашнему утру будет запущен.

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства отметили, что в летний сезон профилактическая проверка проводится на всех водных конструкциях. Это необходимо для того, чтобы фонтаны бесперебойно функционировали. К примеру, на прошлой неделе подобную процедуру прошел фонтан в сквере им. Дзержинского.