В Омске приводят в порядок фонтан у Музыкального театра

В Омске фонтан у Музыкального театра приводят в порядок. Специалисты УДХБ занимаются очисткой конструкции и косметическим ремонтом объекта. Для проведения работ фонтан временно отключили.
Главная задача рабочих дорожно-эксплуатационного участка Центрального округа — промыть чаши фонтана. Некоторые сильно забиты. Также необходимо очистить фильтры и промыть форсунки. Но в планах у рабочих провести и небольшой ремонт объекта: привести в порядок мелкие детали. Все сделают оперативно: в ночные часы фонтан наполнится водой и к завтрашнему утру будет запущен.
В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства отметили, что в летний сезон профилактическая проверка проводится на всех водных конструкциях. Это необходимо для того, чтобы фонтаны бесперебойно функционировали. К примеру, на прошлой неделе подобную процедуру прошел фонтан в сквере им. Дзержинского.