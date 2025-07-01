В Омске приводят в порядок фонтан у Музыкального театра

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства отметили, что в летний сезон профилактическая проверка проводится на всех водных конструкциях. Это необходимо для того, чтобы фонтаны бесперебойно функционировали. К примеру, на прошлой неделе подобную процедуру прошел фонтан в сквере им. Дзержинского.