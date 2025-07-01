Митта борется с онкологией много лет: можно ли вылечить рак почки

Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Его состояние резко ухудшилось. Предположительно, у Митты обострилась пневмония. Кроме того, он продолжительное время борется с онкологией: у режиссера диагностирована злокачественная опухоль почки. Как быстро прогрессирует этот вид рака и можно ли его вылечить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина.
Как быстро развивается опухоль почки.
Рак почки ничем не отличается от остальных видов онкологии. Единственное, есть нюансы с точки зрения диагностики, метода операции и дополнительного лечения, отметил собеседник «ВМ». Как и любая злокачественная опухоль, данный вид опасен метастазированием, то есть распространением по организму.
— Доброкачественная опухоль — это медленно делящиеся клетки, которые формируют не нормальную структуру, а какие-то узловые образования. Но они не образуют метастазы, а просто медленно раздавливают ткань. Злокачественная же разрушает ткани, формирует дочерние группы клеток, которые распространяются по организму, — объяснил Черемушкин. — Скорость развития опухоли определяется характеристиками изначального потенциала клеток. Существуют низкодифференцированные клетки, то есть быстро делящиеся, а есть клетки, делящиеся медленно.
Почему опухоль почки сложно обнаружить.
Как рассказал онколог, рак почки чаще всего протекает бессимптомно, и многое зависит от того, в какой части органа возникло новообразование.
— Если опухоль локализуется по периферии почки, обнаружить ее очень сложно. Это возможно только при проведении КТ, — подчеркнул врач. — Поэтому специалисты рекомендуют проходить ежегодные профосмотры, куда будут включены брюшная полость, почки, печень и другие органы.
Можно ли заразиться раком, передается ли онкология по наследству.
По словам доктора, человек сам может заподозрить неладное, только если опухоль развивается в лоханке почки, где скапливается моча.
— В этом случае в моче может быть примесь крови, потому что опухоль формирует патологические сосуды, которые кровят даже при небольшой травме. Но если человек столкнулся с таким симптомом, значит, опухоль уже находится не на начальной стадии, — предупредил Черемушкин.
Как лечат рак почки.
Все методы лечения заключаются в уничтожении злокачественных клеток. При первичной опухоли самый эффективный способ — операция, сообщил специалист.
— При опухоли почки, если есть возможность остановить неконтролируемый клеточный рост, обычно проводится небольшая резекция с удалением пораженной части органа. Так как это парный орган, то функция мочевыделения и выведения шлаков будет сохранена, — заверил доктор.
Также есть вариант терапии, которая предполагает активацию собственных иммунных систем, продолжил онколог:
— Почка чувствительна к иммунотерапии или таргетной, прицельной терапии. Поэтому основной упор делается именно на эти методы. Благодаря такому лечению у организма появляется возможность бороться.
А вот химиотерапия обычно не применяется при опухоли почки, потому что в этом органе клетки устойчивы к такому методу, добавил врач.
— При этом у пожилых людей лечение опухоли может быть более эффективным, чем у молодых, потому что все процессы в организме замедляются, в том числе рост злокачественных клеток опухоли. Поэтому у пожилых пациентов больше шансов войти в ремиссию, — заключил Черемушкин.
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