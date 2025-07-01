Митта борется с онкологией много лет: можно ли вылечить рак почки

— В этом случае в моче может быть примесь крови, потому что опухоль формирует патологические сосуды, которые кровят даже при небольшой травме. Но если человек столкнулся с таким симптомом, значит, опухоль уже находится не на начальной стадии, — предупредил Черемушкин.