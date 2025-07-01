Жительница Тары показала богатый ягодный урожай

Солнечный день, лесная зелень и много-много земляники — все это показала на красочных фотографиях жительница Омской области. Она собрала ягодный урожай в окрестнотях Тары в конце июня и опубликовала снимки в паблике Тара Sibir.ygolok во «ВКонтакте».