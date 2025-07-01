Жительница Тары показала богатый ягодный урожай

Солнечный день, лесная зелень и много-много земляники — все это показала на красочных фотографиях жительница Омской области. Она собрала ягодный урожай в окрестнотях Тары в конце июня и опубликовала снимки в паблике Тара Sibir.ygolok во «ВКонтакте».
Фото: Тара Sibir.ygolok / «ВКонтакте».
«Эмоции от результата не передать словами! Можно много говорить, но лучше сделай!!», — написала автор поста после того, как собрала ароматный урожай.
Свои снимки сибирячка подписала коротко: «Земляничная пора».
Фото: Тара Sibir.ygolok / «ВКонтакте» Фото: Тара Sibir.ygolok / «ВКонтакте» Фото: Тара Sibir.ygolok / «ВКонтакте» Фото: Тара Sibir.ygolok / «ВКонтакте».
Ранее «КП Омск» сообщила, что в регион завезли из Узбекистана три тонны опасной черешни.