Стало известно, как актер Вадим Демчог спасал сына от тюрьмы

По словам приятеля актера, Демчог старался компенсировать ущерб, нанесенный группой мошенников, с деятельностью которой был связан его сын.
«Вадим из личных средств выплатил всю сумму, практически два миллиона рублей, чтобы закрыть финансовый вопрос. Пытался как-то урегулировать ситуацию, подключал все свои связи», — цитирует слова знакомого Демчога RTVI со ссылкой на «Комсомольскую правду».
По словам собеседника КП, артист старался уделять внимание сыну, виделся с ним как можно чаще в пределах своего плотного графика. Отцу и ребенку не всегда хватало времени на общение. Приятель актера добавил, что Вильям мог жить у отца в квартире, у него там есть отдельная комната
Источник заверил журналистов, что сын Демчога не нуждался в деньгах и отец всегда оказывал ему финансовую поддержку. Знакомый артиста предположил, что Вильям познакомился с непорядочными людьми, когда отец был на гастролях и не мог уделять ему внимание.
20-летний Вильям Демчог согласился участвовать в мошеннической схеме в роли «дроппера» за плату в 30 тысяч рублей. Организаторы аферы по телефону обманули 82-летнего мужчину. Они позвонили пенсионеру как «силовики» и предупредили, что его деньги пытаются украсть преступники, поэтому накопления следует перевести на безопасные счета. Жертва мошенников перечислила на разные карты в общей сложности около 1,8 млн рублей. Вильяму аферисты поручили снять с одного из счетов 490 тысяч рублей и перевести их на другие карты. Сын актера выполнил задачу посредника-обнальщика.
Отец «дроппера» возместил ущерб пенсионеру. Вильяму свою вину признал. Ему грозило наказание в виде десяти лет лишения свободы, но суд учел обстоятельства и за участие в афере телефонных мошенников приговорил сына актера к двум годам колонии.
82-летний пенсионер из Краснодарского края, который стал жертвой мошенников, скончался спустя месяц после того, как лишился накоплений. Похищение денег негативно отразилось на его здоровье. До выхода на пенсию мужчина был чиновником администрации Кубани.