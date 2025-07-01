Стало известно, как актер Вадим Демчог спасал сына от тюрьмы

20-летний Вильям Демчог согласился участвовать в мошеннической схеме в роли «дроппера» за плату в 30 тысяч рублей. Организаторы аферы по телефону обманули 82-летнего мужчину. Они позвонили пенсионеру как «силовики» и предупредили, что его деньги пытаются украсть преступники, поэтому накопления следует перевести на безопасные счета. Жертва мошенников перечислила на разные карты в общей сложности около 1,8 млн рублей. Вильяму аферисты поручили снять с одного из счетов 490 тысяч рублей и перевести их на другие карты. Сын актера выполнил задачу посредника-обнальщика.