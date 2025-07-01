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Близнецы из США поделились секретами долгожительства

Идентичные близнецы Глория и Бернис отметили столетний юбилей и поделились секретами долгой жизни.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
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Источник: cbs17

Близнецы Глория Липман и Бернис Фрэнк из Северной Каролины отпраздновали свой 100-летний юбилей и поделились жизненной мудростью, которую накопили за прожитые годы. Об этом пишет LNTM.

На празднике собрались близкие и друзья, которые вспомнили вместе с юбилярами яркие моменты их жизни. Липман в шутку заметила, что, возможно, Бог оставил их на земле, чтобы они увидели, как стареют их гости.

В разговоре о долгожительстве Глория подчеркнула, что она смогла прожить столько лет благодаря любви, которую она дарила и получала, а также активному образу жизни. «Люби каждого человека, которого встречаешь, потому что в большинстве людей есть доброта. Ты всегда должен следовать своему сердцу. Если ты это делаешь, ты ни о чем не жалеешь», — сказала она.

Бернис считает, что интерес к жизни и забота о разуме помогают им с сестрой оставаться бодрыми. Также она убеждена, что доброта и чувство юмора помогают преодолевать трудности.

Несмотря на то, что они близнецы, между сестрами сохраняется игривая конкуренция. Бернис настаивает, что она старше на 10 минут, а Глория шутит, что с тех пор не отстает от нее. Уже долгое время женщины живут в разных городах, но они все равно ценят каждую возможность быть вместе и надеются дожить до возраста своего дедушки, который прожил 103 года.

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