Близнецы из США поделились секретами долгожительства

Несмотря на то, что они близнецы, между сестрами сохраняется игривая конкуренция. Бернис настаивает, что она старше на 10 минут, а Глория шутит, что с тех пор не отстает от нее. Уже долгое время женщины живут в разных городах, но они все равно ценят каждую возможность быть вместе и надеются дожить до возраста своего дедушки, который прожил 103 года.