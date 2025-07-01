Воронеж ждет транспортные новшества с 7 июля

Маршрут № 14 вернется к своей прежней трассировке и будет следовать до остановки «Больница № 8».
Также запускается новый маршрут № 48К, который будет обслуживать микрорайон Таврово. Автобусы начнут движение от остановки «Завод ГОО» (у дома № 11 Г на улице Чебышева) и проследуют по улицам Корольковой, 206 Стрелковой Дивизии, Лызлова, а затем по автодороге на Семилукские Выселки до остановки «микрорайон Таврово». В обратном направлении маршрут пройдет по тем же улицам.
Кроме того, маршрут № 51 «ул. Острогожская — ТРЦ “Московский проспект” будет продлен до нового корпуса поликлиники № 4. Автобусы будут двигаться по Московскому проспекту к конечной остановке “Академика Конопатова”, а затем возвращаться по привычному маршруту.