Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронеж ждет транспортные новшества с 7 июля

С понедельника, 7 июля, в Воронеже вступят в силу изменения в движении автобусных маршрутов, направленные на улучшение транспортного обслуживания.

Источник: Freepik

Маршрут № 14 вернется к своей прежней трассировке и будет следовать до остановки «Больница № 8».

Также запускается новый маршрут № 48К, который будет обслуживать микрорайон Таврово. Автобусы начнут движение от остановки «Завод ГОО» (у дома № 11 Г на улице Чебышева) и проследуют по улицам Корольковой, 206 Стрелковой Дивизии, Лызлова, а затем по автодороге на Семилукские Выселки до остановки «микрорайон Таврово». В обратном направлении маршрут пройдет по тем же улицам.

Кроме того, маршрут № 51 «ул. Острогожская — ТРЦ “Московский проспект” будет продлен до нового корпуса поликлиники № 4. Автобусы будут двигаться по Московскому проспекту к конечной остановке “Академика Конопатова”, а затем возвращаться по привычному маршруту.