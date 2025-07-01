Воронеж ждет транспортные новшества с 7 июля

Также запускается новый маршрут № 48К, который будет обслуживать микрорайон Таврово. Автобусы начнут движение от остановки «Завод ГОО» (у дома № 11 Г на улице Чебышева) и проследуют по улицам Корольковой, 206 Стрелковой Дивизии, Лызлова, а затем по автодороге на Семилукские Выселки до остановки «микрорайон Таврово». В обратном направлении маршрут пройдет по тем же улицам.