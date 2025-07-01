В Самаре 2 июля открывается выставка исторических кукол и детского творчества

2 июля в 18:00 в Детской картинной галерее откроется новая экспозиция «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2025» (0+). Впервые будет представлена 14-я коллекция костюмных кукол художницы Ольги Бакановой, Заслуженного работника культуры РФ.
Коллекция включает образы в стилях готики, рококо, народного и авторского костюма, а также куклы, символизирующие времена года.
В каминном зале покажут отдельную серию — «Европейское Возрождение в костюме» (0+), с восемью куклами XVI века, среди которых — Генрих VIII, Елизавета I, Френсис Дрейк и Изабелла Португальская.
Также откроется традиционная выставка «Премьера» (0+) — работы юных художников от 5 до 17 лет: рисунки, керамика, коллажи и макеты, выполненные в мастерских галереи.
Экспозиции можно будет увидеть в залах галереи с момента открытия и до 9 ноября.
В день открытия вход бесплатный, в остальные дни — по билетам. Адрес: ул. Куйбышева, 139.
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