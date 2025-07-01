В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

«В этом году 28 выпускников крымских школ получили высший балл по результатам Единого государственного экзамена. Больше всего стобалльных результатов — по литературе, химии, информатике», — написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов поздравил стобалльников и поблагодарил учителей, наставников, родителей и всех, кто помогал ребятам овладевать знаниями и поддерживал их на этом пути.
В этом году школы Крыма покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степени.