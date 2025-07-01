Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. В Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив 100 баллов по разным дисциплинам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В этом году 28 выпускников крымских школ получили высший балл по результатам Единого государственного экзамена. Больше всего стобалльных результатов — по литературе, химии, информатике», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов поздравил стобалльников и поблагодарил учителей, наставников, родителей и всех, кто помогал ребятам овладевать знаниями и поддерживал их на этом пути.

В этом году школы Крыма покидают около 30 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Из них 1340 выпускников-одиннадцатиклассников претендуют на медаль I или II степени.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше