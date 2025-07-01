Володин оценил выставку о преступлениях киевского режима

«Нам очень важно, чтобы эту выставку увидели наши зарубежные коллеги, представители разных политических сил, разных партий, разных государств. Мы выступаем за многополярный справедливый мир. Наш президент делает все для этого. И очень важно, чтобы другие государства осознали со своей стороны, что происходит в мире и что надо всегда поддерживать добро, а вот эта тьма, вот это зло, с которым сейчас борется наш солдат, наши добровольцы, офицеры будет обязательно побеждена», — сказал Володин в ходе открытия выставки.