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На железнодорожном вокзале Самары сегодня состоялось открытие нового бизнес-зала

В первый день июля на железнодорожном вокзале Самары распахнул двери обновленный бизнес-центр, спроектированный с учётом современных стандартов комфорта и гостеприимства.

В первый день июля на железнодорожном вокзале Самары распахнул двери обновленный бизнес-центр, спроектированный с учётом современных стандартов комфорта и гостеприимства.

Площадь современного зала превышает 260 квадратных метров, поделённая на функциональные зоны с оригинальным декором космической направленности. Пространство располагает просторными зонами отдыха, оборудованными удобной мебелью, быстрым интернет-доступом, индивидуальным гардеробом, комнатой гигиены и душевым блоком, обустроенным с учётом потребностей инвалидов-колясочников.

Особое внимание уделено гастрономическому предложению гостей ожидает разнообразное меню a la carte с горячим питанием и легкими закусками, а приятным дополнением станет подача комплиментарного напитка. Кроме того, помещение оборудовано специальным конференц-залом для рабочих встреч и детской игровой площадкой.

Новый бизнес-зал вмещает одновременно до 62 человек и функционирует в круглосуточном режиме. Проект разработан с учётом мнения постоянных пользователей железнодорожного транспорта, подчеркивая гармоничное сочетание функциональности и эстетичности дизайна, интегрированного в общий интерьер здания вокзала, сообщили представители пресс-службы Куйбышевской железной дороги.

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