«Самая высокая плотность». Минлесхоз назвало районы, где именно в Беларуси будут охотится на медведей с 1 июля

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси сказали, в каких районах страны с 1 июля начинают отстреливать медведей.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что охота на медведя открылась впервые в истории независимой Беларуси.
Охота на медведя открывается в Беларуси с 1 июля. Это связано с резким ростом численности хищника на территории страны, и предпринято для того, чтобы защитить белорусов от опасного зверя.
Напомним, в Беларуси в последнее время участились случаи «встреч» человека с медведем. В начале июня три медведя показались в Беларуси людям в один день: «Медведь трехлетка шел в сторону деревни». А спустя непродолжительное время медведи трижды выходили к людям в Витебской области: «На автобусной остановке, у дороги и на огородах».
Но еще в Минлесхозе сообщили, где именно начнут охоту на медведя. И назвали определенный ведомством список лесхозов, на чьих территориях на данный момент отмечается наиболее высокая плотность медведей в Беларуси.
Так, белорусским охотникам поохотиться на медведя предлагают в: Бегомльском, Богушевском, Витебском, Лиозненском, Суражском, Ушачском и Борисовском опытном лесхозах.
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