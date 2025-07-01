«Самая высокая плотность». Минлесхоз назвало районы, где именно в Беларуси будут охотится на медведей с 1 июля

Напомним, в Беларуси в последнее время участились случаи «встреч» человека с медведем. В начале июня три медведя показались в Беларуси людям в один день: «Медведь трехлетка шел в сторону деревни». А спустя непродолжительное время медведи трижды выходили к людям в Витебской области: «На автобусной остановке, у дороги и на огородах».